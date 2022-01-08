Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 8 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 38 ижевчан Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 8 января в республике выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом. 173 человека выздоровели, 1 пациент скончался, 101- в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 518(+ 38 по отношению к утру 7 января)

Глазов — 3 440 (+2)

Воткинск — 4 193 (+7)

Граховский район — 520 (+3)

Алнашский район — 1 054 (+2)

Воткинский район — 1 367 (+2)

Игринский район — 2 092 (+1)

Вавожский район — 745 (+1)

Глазовский район — 632 (+1)

Камбарский район — 844 (+1)

Малопургинский район — 924

Селтинский район — 760

Сарапул — 2 782

Увинский район — 2 742

Балезинский район — 1 286

Можгинский район — 1 090

Сарапульский район — 757

Кизнерский район — 714

Каракулинский район — 659

Юкаменский район — 635

Красногорский район — 622

Дебесский район — 533

Киясовский район — 502

Ярский район — 498

Шарканский район — 1 253

Можга — 3 659

Завьяловский район — 2 842

Сюмсинский район — 1 012

Якшур-Бодьинский район — 991

Кезский район — 452

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