Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 8 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 38 ижевчан
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 8 января в республике выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом. 173 человека выздоровели, 1 пациент скончался, 101- в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 518(+ 38 по отношению к утру 7 января)
Глазов — 3 440 (+2)
Воткинск — 4 193 (+7)
Граховский район — 520 (+3)
Алнашский район — 1 054 (+2)
Воткинский район — 1 367 (+2)
Игринский район — 2 092 (+1)
Вавожский район — 745 (+1)
Глазовский район — 632 (+1)
Камбарский район — 844 (+1)
Малопургинский район — 924
Селтинский район — 760
Сарапул — 2 782
Увинский район — 2 742
Балезинский район — 1 286
Можгинский район — 1 090
Сарапульский район — 757
Кизнерский район — 714
Каракулинский район — 659
Юкаменский район — 635
Красногорский район — 622
Дебесский район — 533
Киясовский район — 502
Ярский район — 498
Шарканский район — 1 253
Можга — 3 659
Завьяловский район — 2 842
Сюмсинский район — 1 012
Якшур-Бодьинский район — 991
Кезский район — 452
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