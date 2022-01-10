Погода в Ижевске 10 января: умеренный снег и до -11

10 января ожидается снежный день Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо отдохнули и готовы приступить к работе. А «Комсомолка» расскажет, какая вас ждет погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха опустится до -9…-11 градусов. Днем пройдет небольшой снег, местами умеренный. На дорогах образуется снежный накат. Ветер южный, 6-11 м/с.

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