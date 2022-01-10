Грузоподъемность ледовой переправы через Каму в Удмуртии увеличили до 5 тонн

изначальная грузоподъемность переправы составляла 1,5 тонны. Фото: Миндортранс УР

С 10:00 10 декабря грузоподъемность ледовой переправы Сарапул – Борок в Удмуртии увеличили до 5 тонн. Как сообщает пресс-служба Миндортранса республики, такое решение было принято на основании проведенных замеров ледового покрытия.

«Просим соблюдать знаки установленной грузоподъемности на ледовой переправе, а также не выезжать на лед в неприспособленных для этого местах», - говорится в сообщении.

Напомним, ледовую переправу через Каму открыли 24 декабря. Ее изначальная грузоподъемность составляла 1,5 тонны.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На 5,5% снизилось количество преступлений в Удмуртии за минувший год

Продолжительный сильный снегопад ожидается на севере Удмуртии ближайшей ночью