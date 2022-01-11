Более 1700 жителей Ижевска заболели ОРВИ за минувшую неделю

Заболеваемость гриппом в республике за неделю выросла в 3,1 раза. Фото: pixabay.com

За период с 3 по 9 января острыми респираторными инфекциями заболели 4 479 жителей Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, 3 189 заболевших – дети до 14 лет.

«Среднереспубликанский показатель составил 294,3 на 100 тысяч населения. Превышение среднереспубликанского показателя наблюдалось в 10 административных территориях региона: г. Можге, г. Глазове, и 8 сельских районах», - говорится в сообщении.

3 259 случаев (72,5%) приходится на горожан, 1 220 случаев (27,5%) - на сельских жителей.

В Ижевске за рассматриваемый период ОРВИ заболели 1 713 человек, (38,1% от общего числа заболевших в регионе), в том числе 1 366 детей.

За первую неделю 2022 года в республике выявлено 106 лабораторно подтвержденных случаев гриппа А, что в 3,1 раза больше, чем на предыдущей неделе. Грипп зафиксировали в Ижевске, Воткинске и Сарапуле, а также в Завьяловском, Увинском, Балезинском, Мало-Пургинском, Сарапульском, Кизнерском, Каракулинском, Игринском, Воткинском и Граховском районах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Присяжные признали двоих жителей Удмуртии виновными в убийстве пенсионера из-за 14 тысяч рублей

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова станцевала с Даней Милохиным