Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 9 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 11 января в республике выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом. 183 человека выздоровели, 2 пациента скончались, 105 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 586 (+ 9 по отношению к утру 10 января)

Воткинск — 4 201(+7)

Воткинский район — 1 372 (+5)

Алнашский район — 1 063 (+4)

Вавожский район — 748 (+2)

Завьяловский район — 2 849 (+2)

Увинский район — 2 746 (+2)

Шарканский район — 1 255 (+2)

Глазов — 3 449 (+2)

Можга — 3 664 (+2)

Сарапул — 2 784 (+1)

Балезинский район — 1 288 (+1)

Камбарский район — 845 (+1)

Малопургинский район — 933 (+1)

Игринский район — 2 092

Можгинский район — 1 090

Сюмсинский район — 1 016

Якшур-Бодьинский район — 998

Селтинский район — 760

Кизнерский район — 714

Сарапульский район — 757

Каракулинский район — 659

Юкаменский район — 637

Глазовский район — 632

Красногорский район — 622

Дебесский район — 533

Граховский район — 520

Киясовский район — 505

Ярский район — 498

Кезский район — 453

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