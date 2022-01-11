Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 9 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 11 января в республике выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом. 183 человека выздоровели, 2 пациента скончались, 105 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 586 (+ 9 по отношению к утру 10 января)
Воткинск — 4 201(+7)
Воткинский район — 1 372 (+5)
Алнашский район — 1 063 (+4)
Вавожский район — 748 (+2)
Завьяловский район — 2 849 (+2)
Увинский район — 2 746 (+2)
Шарканский район — 1 255 (+2)
Глазов — 3 449 (+2)
Можга — 3 664 (+2)
Сарапул — 2 784 (+1)
Балезинский район — 1 288 (+1)
Камбарский район — 845 (+1)
Малопургинский район — 933 (+1)
Игринский район — 2 092
Можгинский район — 1 090
Сюмсинский район — 1 016
Якшур-Бодьинский район — 998
Селтинский район — 760
Кизнерский район — 714
Сарапульский район — 757
Каракулинский район — 659
Юкаменский район — 637
Глазовский район — 632
Красногорский район — 622
Дебесский район — 533
Граховский район — 520
Киясовский район — 505
Ярский район — 498
Кезский район — 453
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