Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 12 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 25 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 12 января в республике выявлено 59 новых случаев заболевания коронавирусом. 174 человека выздоровели, 3 пациента скончались, 104 - в тяжелом состоянии.

Фото: Оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 37 611 (+ 25 по отношению к утру 11 января)

Алнашский район — 1 070 (+7)

Малопургинский район — 938 (+5)

Увинский район — 2 750 (+4)

Камбарский район — 848 (+3)

Кизнерский район — 716 (+2)

Сюмсинский район — 1 018 (+2)

Глазов — 3 451 (+2)

Воткинск — 4 203 (+2)

Завьяловский район — 2 850 (+1)

Игринский район — 2 093 (+1)

Каракулинский район — 660 (+1)

Киясовский район — 506 (+1)

Красногорский район — 623 (+1)

Селтинский район — 761 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 999 (+1)

Можга — 3 664

Сарапул — 2 784

Воткинский район — 1 372

Балезинский район — 1 288

Шарканский район — 1 255

Можгинский район — 1 090

Сарапульский район — 757

Вавожский район — 748

Юкаменский район — 637

Глазовский район — 632

Дебесский район — 533

Граховский район — 520

Ярский район — 498

Кезский район — 453

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