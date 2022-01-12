Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 12 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 25 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 12 января в республике выявлено 59 новых случаев заболевания коронавирусом. 174 человека выздоровели, 3 пациента скончались, 104 - в тяжелом состоянии.
Фото: Оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 37 611 (+ 25 по отношению к утру 11 января)
Алнашский район — 1 070 (+7)
Малопургинский район — 938 (+5)
Увинский район — 2 750 (+4)
Камбарский район — 848 (+3)
Кизнерский район — 716 (+2)
Сюмсинский район — 1 018 (+2)
Глазов — 3 451 (+2)
Воткинск — 4 203 (+2)
Завьяловский район — 2 850 (+1)
Игринский район — 2 093 (+1)
Каракулинский район — 660 (+1)
Киясовский район — 506 (+1)
Красногорский район — 623 (+1)
Селтинский район — 761 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 999 (+1)
Можга — 3 664
Сарапул — 2 784
Воткинский район — 1 372
Балезинский район — 1 288
Шарканский район — 1 255
Можгинский район — 1 090
Сарапульский район — 757
Вавожский район — 748
Юкаменский район — 637
Глазовский район — 632
Дебесский район — 533
Граховский район — 520
Ярский район — 498
Кезский район — 453
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