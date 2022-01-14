В крови найденного на улице в Ижевске замерзшего мальчика не обнаружено наркотиков или алкоголя

Отмечается, что мальчик из благополучной семьи, характеристики – положительные. Фото: архив КП

В крови 11-летнего мальчика, обнаруженного в лесополосе на окраине Ижевска с признаками переохлаждения, не обнаружили следов отравления алкоголем или наркотическими веществами. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на «Интерфакс».

«[Руководитель управления СК России по Удмуртии] Рустам Тугушев сообщил, что из-за отсутствия состава преступления с ребенком и семьей мальчика будет проведена профилактическая воспитательная работа, чтобы «не было негативных последствий», - пишет издание.

Отмечается, что мальчик из благополучной семьи, характеристики – положительные. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, ребенка нашли в лесополосе в поселке Машиностроителей 29 декабря без сознания и в одной рубашке. Мальчика доставили в больницу, 30 декабря он пришел в себя.

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