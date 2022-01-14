Прощание с погибшим бортоператором упавшего в Удмуртии вертолета Ми-2 состоится 15 января

Фото: МВД по УР

Прощание с бортоператором упавшего в Удмуртии пассажиром вертолета Ми-2 Ильей Хромовым, который скончался в больнице 13 января, состоится 15 января с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Ижевск, ул. Гольянский поселок, д.8. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД, сотрудником которого он являлся в 1992-2015 годах.

Напомним, медики две недели боролись за его жизнь, однако сыграли свою роль дополнительные необратимые последствия травмы, полученной при жесткой посадке.

27 декабря недалеко от села Азино в Завьяловском районе Удмуртии потерпел крушение патрульный вертолет Ми-2 с двумя членами экипажа на борту. Воздушное судно и экипаж искали 10 часов. Командир вертолета скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Бортоператора Илью Хромова доставили в 1-ю РКБ в тяжелом состоянии. Он получил сочетанную травму: сложный перелом таза, перелом локтя, общее переохлаждение. Кроме того, у него диагностировали ретроградную амнезию: пациент не помнил обстоятельств происшествия.

СПРАВКА КП

Илья Валентинович Хромов.

Родился 17 апреля 1968 года в г. Ижевске Удмуртской Республики. В 1992 году по окончании Ижевского механического института поступил на службу в отдельную трассовую роту дорожно-патрульной службы ГАИ МВД Удмуртской Республики на должность инспектора дорожно-патрульной службы.

За годы службы Илья Валентинович замещал должности: инспектора дорожно-патрульной службы, инспектора организационно-аналитического отдела управления ГИБДД, затем инспектора по особым поручениям группы контроля за организацией дорожного движения отдела дорожной инспекции управления. В мае 2015 года уволился из органов внутренних дел по выслуге лет.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей награжден медалями «За отличие в службе» 3, 2, 1 степени.