СК не будет возбуждать уголовное дело об истязании детей в Красногорской гимназии в Удмуртии

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СК не стал возбуждать уголовное дело в отношении учительницы Красногорской гимназии в Удмуртии, которую уволили за жесткое обращение с ребенком. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на «Интерфакс».

«Как сообщил руководитель регионального управления СКР Рустам Тугушев, учительница допустила противоправные в отношении второклассника, однако сама не причиняла ученику телесных повреждений», - пишет издание.

По словам Тугушева, в один из дней ноября учительница начальных классов нанесла ученику оскорбление и допустила, чтобы одноклассники поставили его коленями на горох и били прутиком. Сама же она физически не наносила ему телесных повреждений.

«Мы приняли именно по этому факту решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Но мы приняли меры профилактики, в результате которых преподаватель была уволена из школы»,— рассказал глава регионального управления СК.

На данный момент материалы доследственной проверки направлены в республиканское министерство внутренних дел, где сейчас расследуется уголовное дело по статье 156 УК РФ («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних») по факту применения недозволенных методов воспитания.

Напомним, в конце ноября 2021 года появилась информация о том, что учительницу Красногорской гимназии подозревают в истязании учеников. По словам детского омбудсмена по Удмуртии Ольги Авдеевой, дети не рассказывали об этом дома, считая это нормой, а родители не верили гуляющим по селу слухам.

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