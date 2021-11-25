Детский омбудсмен в Удмуртии Ольга Авдеева: «Родители не верили слухам об истязании детей в Красногорской гимназии»

Возбуждены уголовные дела. Фото: vk.com/krasnogim

Учителя МАОУ «Красногорская гимназия», которую подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и в истязании детей (статьи 156 и 117 УК РФ), уволили, в настоящее время в классе работает другой педагог. Об этом сообщила детский омбудсмен в Удмуртии Ольга Авдеева на своей странице «ВКонтакте». Накануне она встретилась с родителями пострадавших детей, педагогами и главой Красногорского района.

«Что удивило? Дети не рассказывали дома о происходящем в школе, считая это нормой. А родители, ни о чем не подозревали и не верили слухам, считая, что такого просто не может быть», – написала она.

Напомним, о возможном истязании детей в Красногорской гимназии накануне сообщил глава региона Александр Бречалов. Проверки данного факта проводят прокуратура, СК и полиция. С детьми и их родителями будут работать ижевские психологи.

«Будут проверены и действия (бездействия) должностных лиц, способствующие совершению преступления в отношении детей. Уверена, при подтверждении фактов, все причастные понесут самое строгое наказание», - резюмировала Авдеева.

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