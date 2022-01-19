Мужчина спас 82-летнюю женщину от денежного вора в Ижевске

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В полицию обратилась ижевчанка и рассказала, что у нее похитили деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Пожилая женщина пришла в банк, чтобы снять деньги со своей карты. Она обратилась за помощью к мужчине, который также находился в банке. Он помог снять женщине 15 000 рублей. Передавая ей купюры, он решил оставить 1000 рублей себе. Пенсионерка не заметила кражи. Подлость заметил мужчина и потребовал от злоумышленника вернуть денежные средства. Подозреваемый сначала отрицал факт хищения, но потом все-таки бросил на пол похищенную банкноту, после чего скрылся. Бдительный гражданин убедил женщину обратиться в полицию.

Сотрудникам правопорядка удалось найти и задержать вора. Им оказался 36-летний житель Ижевска. Он был ранее судим за совершение кражи.

В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ – «грабеж».

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