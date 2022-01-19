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Общество19 января 2022 9:35

Жилой дом построят в районе 1-й РКБ в Ижевске

Отвечаем на вопросы читателей
Анастасия Захарова
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Наша читательница заметила, что в районе 1 РКБ в Ижевске вырубили деревья и залили площадку. Фото: Анастасия Захарова

Наша читательница заметила, что в районе 1 РКБ в Ижевске вырубили деревья и залили площадку. Фото: Анастасия Захарова

Читательница «Комсомолки» Анастасия заметила, что в районе 1 РКБ в Ижевске вырубили деревья и залили площадку.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

«Ощущение, что на этом месте скоро что-то построят. Что именно?», — интересуется Анастасия.

Как пояснили в ответе на запрос «Комсомолки» в Минстрое Удмуртии, территория предназначена для общественно-жилого назначения. То есть здесь можно строить многоквартирные дома.

Минстрой выдал застройщику разрешение на строительство первой секции дома. Разрешение действует до середины августа 2024 года. При необходимости его продляют.

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