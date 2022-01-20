Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил значимость всероссийских соревнований в Дебесах

Сегодня в Дебесах стартуют всероссийские соревнования по шахматам Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 20 января, в селе Дебесы Удмуртской Республики стартуют третьи Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди школьников из сельской местности.

Еще накануне в Дебесы съехалось более 300 юных шахматистов из 18 регионов России. Интеллектуальные поединки стартуют сегодня и продлятся 4 дня. Накануне, к участникам всероссийских соревнований с приветственным словом обратился президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Современный мир трудно представить без шахмат, но это не только матчи за звание чемпиона мира, это шахматные кружки, секции, игра по интернету с друзьями и соперниками. Подготовка к соревнованиям и затем сами турниры позволяют ребятам заняться серьезной работой, развивающей ум, таланты, способности. Желаю спортсменам яркой игры и интересных партий, организаторам – новых успехов, болельщикам – положительных эмоций, и всем – крепкого здоровья, - пожелал Андрей Филатов.

На фото – Анатолий Карпов Фото: Архив «КП» в Ижевске

Значимость соревнований в Дебесах и шахматного движения среди школьников страны из сельской местности отметил 12-ый Чемпион мира по шахматам, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Карпов.

«Турнир является прекрасной возможностью проявить себя не только за шахматной доской, но и найти верных друзей, пополнить багаж шахматных знаний. Как здорово, что вы уделяете большое внимание развитию любимой интеллектуальной игры в сельской местности. Следующий этап, участие в конкурсе Президентских грантов – это придаст шахматному движению Удмуртии новый импульс! Выражаю огромную благодарность организаторам соревнований, желаю всем участникам крепкого командного духа и спортивных побед!», - подчеркнул Анатолий Карпов.

Андрей Филатов. Фото: Федор Успенский, "СЭ"

Отметим также, что сегодня, в первый день соревнований, медиагруппа «Центр» проведет трансляцию с первого дня состязаний, где мы поговорим с экспертами в области шахмат и, конечно, покажем поединки между участниками. Онлайн-трансляция пройдет в сообществах ВКонтакте «Я люблю Ижевск» и Федерации шахмат Удмуртии. Будьте в курсе шахматных баталий всероссийского уровня.

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