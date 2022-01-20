Елку на Центральной площади Ижевска начали демонтировать

На Центральной площади Ижевска начался демонтаж главной городской елки. Фото: Алена Селезнева
17 января на Центральной площади Ижевска начался демонтаж главной городской елки. Сегодня, 20 января, читательница «Комсомолки» Алена поделилась фотографией текущего состояния новогодней красавицы.
Фото: Алена Селезнева
«Елку разбирают», - констатировала Алена.
Напомним, демонтировать елку будут две недели, после чего ее увезут на хранение в здание Горсвета
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