Елку на Центральной площади Ижевска начали демонтировать

На Центральной площади Ижевска начался демонтаж главной городской елки. Фото: Алена Селезнева

17 января на Центральной площади Ижевска начался демонтаж главной городской елки. Сегодня, 20 января, читательница «Комсомолки» Алена поделилась фотографией текущего состояния новогодней красавицы.

Фото: Алена Селезнева

«Елку разбирают», - констатировала Алена.

Напомним, демонтировать елку будут две недели, после чего ее увезут на хранение в здание Горсвета

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