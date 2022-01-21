326 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

К сожалению, 4 человека скончались. Фото: Амир Закиров

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 21 января в республике выявлено 326 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 62 ребенка и 43 человека старше 65 лет.

Зафиксировано 4 смерти. Мужчинам было 58, 80, 94 года. Женщине было 83 года.

421 человек выздоровел, их выписали из больницы.

На сегодняшний день в республике проведено 2 370 123 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 6 703.

5 682 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 302 - в состоянии средней степени тяжести, 105 - в тяжелом состоянии.

Всего на 21 января в Удмуртии зарегистрирован 81 498 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 72 495 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 474 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 680 444 жителя Удмуртии. Из них 533 316 прошли оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 117 024 человека.

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