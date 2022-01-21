35-летнего жителя Ижевска подозревают в сутенерстве

Девушка искала работу. Фото: Амир Закиров
35-летнего ижевчанина подозревают в вовлечении 18-летней девушки в занятие проституцией и в нарушении неприкосновенности ее частной жизни. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
«По данным следствия, в июле 2021 года подозреваемый познакомился с 18-летней жительницей г. Ижевска, которая подала объявление о трудоустройстве. Мужчина склонил ее к занятию проституцией и стал подыскивать и направлять к ней клиентов», - сообщили в ведомстве.
В октябре 2021 года девушка решила сменить род деятельности. Тогда подозреваемый выложил в сеть личные фотографии потерпевшей, чтобы заставить ее продолжить заниматься проституцией.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 и части 1 статьи 240 УК РФ. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.
Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
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