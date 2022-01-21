Детский омбудсмен прокомментировала информацию о домогательствах к детям в секции танцев в Ижевске

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В Ижевске проверяется информация о фактах сексуальных домогательств к девочкам со стороны тренера в одной из танцевальных секций. Об этом сегодня, 21 января, сообщила журналистам детский омбудсмен по Удмуртии Ольга Авдеева.

«Действительно есть данные о том, что порядка 3 девочек пострадали», - рассказала она.

По ее словам, помощь девочкам не требуется, поскольку преступления произошли «не только что».

Подозреваемый находится под стражей.

Из 535 уголовных дел по фактам преступлений в отношении детей, возбужденных в Удмуртии в 2021 году, 380 касаются преступлений сексуального характера.

Ранее в различных СМИ сообщалось, что несколько воспитанниц ижевского танцевального клуба в возрасте 11-13 лет обратились в правоохранительные органы с жалобами на домогательства со стороны тренера. Близкие уверены, что мужчину намеренно оклеветали.

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