Шестеро детей в Удмуртии погибли от вдыхания бытовых газов за 2021 год

В Удмуртии есть случаи гибели детей от дезодорантов. Фото: pixabay.com

За минувший 2021 год шесть детей и подростков трагически погибли в Удмуртии в результате так называемого сниффинга – разновидности токсикомании. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

«Это очень и очень страшно, причем, если мы раньше говорили о зажигалках и бытовом газе, то сейчас наши дети пошли еще дальше – это обычные женские дезодоранты. У нас есть случаи гибели детей от женских дезодорантов. То есть дети научились пользоваться тем, что, казалось бы, и в голову не должно прийти», – говорит она.

Кроме того, Ольга Авдеева напомнила, что законопроект, ограничивающий продажу несовершеннолетним товаров, которые содержат сжиженные газы, уже готовится на федеральном уровне. В Удмуртии на местном уровне также есть подобные инициативы.

«Пока довольно сложно предположить, как будут действовать эти ограничения. Понятно, газ, понятно, зажигалки, но что делать с дезодорантами? Но родители должны, конечно, быть информированы обо всех угрозах своевременно, они должны знать, что вот она, угроза – стоит на туалетном столике», – отмечает Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии.

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