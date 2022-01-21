Минстрой Удмуртии отказал в разрешении на строительство 17-этажки на улице Чехова в Ижевске

В министерстве понимают позицию жителей, отстаивающих идентичность жителей Восточного поселка, и готовы к конструктивному диалогу с ними. Фото: пресс-служба Минстроя Удмуртии

Министерство строительства и ЖКХ Удмуртии отказало застройщику в выдаче разрешения на строительство 17-тиэтажного жилого дома на улице Чехова в Ижевске. Как сообщает пресс-служба министерства, строительная компания планировала возвести многоэтажку среди индивидуальной жилой застройки.

«Это уже второй отказ в выдаче строительной организации разрешения на строительство на этом участке Восточного поселка. Мы разговаривали с застройщиками и считали, что пришли к согласию в направлении обсуждения с жителями шагов, которые касаются развития восточного поселка. Если не удастся прийти к взаимопониманию с застройщиками, может быть поднят вопрос об изменении градостроительных регламентов для территории», прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности главы регионального Минстроя Ришат Ибрагимов.

По его словам, в министерстве понимают позицию жителей, отстаивающих идентичность жителей Восточного поселка, и готовы к конструктивному диалогу с ними.

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