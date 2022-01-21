Всего 5% собственников квартир в Ижевске решили вывозить снег со дворов

Фото: архив КП в Ижевске

Только 5% собственников многоквартирных домов в Ижевске приняли решение на общедомовых собраниях о вывозе снега из дворов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на градоначальника Олега Бекмеметьева.

По словам мэра, содержание дворовых территорий МКД находится в зоне ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Однако в типовом договоре управления, в котором прописаны все обязанности по содержанию территорий, услуга вывоза снега из дворов не предусмотрена.

«Если возникла необходимость заказать такую услугу, жителям необходимо провести общее собрание собственников об ее включении в договор. Но это, как вы понимаете, проводится уже за отдельную плату. Знаю, что ряд управляющих компаний изменили договор и включили вывоз снега в расходы на содержание. Есть такие примеры, что в снежные зимы, такие как текущая, жители собирают целевой взнос на вывоз снега, - пояснил городской глава.

Отмечается, что если такая услуга не прописана, но определено место складирования снега, то он может оставаться во дворе до весны. При этом, согласно требованиям правил благоустройства столицы Удмуртии, снег нельзя оставлять на детских площадках, вблизи окон первого этажа и на тепловых камерах и люках.

«В случае, когда жителей не устраивают результаты работы управляющей компании, они могут обратиться в Госжилинспекцию или в городскую Административную инспекцию. Специалисты выйдут с проверкой и при необходимости составят протокол», - отметил Олег Бекмеметьев.

По его словам, с начала года сотрудники городской административной инспекции выписали «управляйкам» 77 протоколов.

Чтобы узнать, когда со двора уберут снег, в первую очередь нужно обратиться в диспетчерскую службу управляющих компаний. Если же диспетчер не выдает информацию, следует позвонить в городскую диспетчерскую по телефону 072 (со всех мобильных 998-072). Отмечается, что для более быстрой обработки обращений количество диспетчеров было увеличено.

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