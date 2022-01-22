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Общество22 января 2022 13:19

Прокуратура обнаружила нарушения в одной из школ Удмуртии

Ранее сообщалось, что там возникли трещины
Шутова Ирина
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На стенах и потолке нового здания появились трещины. Фото: ОНФ по Удмуртии

На стенах и потолке нового здания появились трещины. Фото: ОНФ по Удмуртии

Прокуратура Алнашского района провела проверку школы им Г.Д. Красильникова в Алнашах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Напомним, ранее сообщалось, что в здании пошли трещины.

В ходе проверки обнаружили следующий нарушения: неудовлетворительный монтаж системы вентиляции на 3 этаже здания, а также деформационных швов на несущих стенах по периметру зданию и их утеплению. Это повлекло за собой образование трещин на несущих стенах с 1 по 3 этаж.

Из-за дефектов в школе нарушился температурный режим, из-за чего, по мнению надзорного органа, могли заболеть ученики и сотрудники образовательного учреждения.

Прокуратура направила представления об устранении всех нарушений в школе. Ситуацию будет держать на контроле у органов местного самоуправления.

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