Несколько протоколов за нарушения «масочного режима» составили в Ижевске во время рейда

За нарушения масочного режима предусмотрены штрафы Фото: Амир Закиров

Более 70 отделов в трех торговых центрах Ижевска проверили на соблюдение «масочного режима». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Проверки прошли в ТЦ «Кит», «Радуга» и «Пассаж». За отсутствие информации об обязательном использовании масок составили 2 протокола. Еще более 50 человек получили устные предупреждения.

Напомним, штрафы за нарушения для граждан составляют 1-30 тыс. рублей, 10-50 тыс. рублей для должностных лиц, 30-50 тысяч рублей для ИП, 100-300 тыс. рублей для юридических лиц.

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