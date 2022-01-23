Популярный трэвел-блогер назвал «налоги как в Ижевске» составляющей идеального города

Блогер назвал налоги как в Ижевске признаком идеального города Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Популярный инстаграм-блогер Мишка Трэвел ответил на вопрос друзей о том, каким должен быть идеальный город для жизни. Он привел в пример множество крупных городов. Среди них оказался и Ижевск — здесь, по его мнению идеальные налоги.

«Общественный транспорт как в Токио, стритфуд как в Тель-Авиве, стоимость и качество ресторанов как в Питере, бюрократия как в Тбилиси, климат как на Тенерифе, вайб как на Бали, хлеб как в Копенгагене, русскоязычное коммьинити как в Лимассоле, кебабы как в Берлине, качество услуг как в Москве, хамамы как в Стамбуле, вид из окна на вулканы как в Петропавловск-Камчатком, уличный мишлен как в Гонконге, чистые улицы как в Минске : ), патриотичность как в Риге, творческая жизнь как в Рейкьявике, отсутствие наружной рекламы как в Пхеньяне, безопасность как в Цюрихе, горы как в Красной Поляне, морепродукты как в Лиссабоне, богатая история как в Эдинбурге, дух авантюризма и приключений как в Ушуайе, доступ к природе как в Квиснтауне, праздники как в Рио, фудтраки как в Портленде, налоги как в Ижевске, аэропорт как в Сингапуре, беспокойное море как в Янтарном, кардамоновые булочки как в Стокгольме, парки как в Нью-Йорке, кофе и бранчи как в Мельбурне, а друзья как в Перм», — описал блогер свой идеальный город (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)

У Мишки Трэвел более 190 тысяч подписчиков. На своей странице он рассказывает о путешествиях по различным городам и странам.

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