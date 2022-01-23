До 50 тысяч рублей тратили россияне в новогодние праздники

Чаще всего путешествовали по России Фото: Амир Закиров

Чаще всего россияне тратили на отдых в новогодние праздники от 25 до 50 тысяч рублей, рассказал сервис для путешествий OneTwoTrip. Об этом сообщает RT (18+).

Такую сумму потратили 35% россиян. 24% израсходовали на отдых 50-100 тысяч рублей, 19% — до 25 тысяч рублей. 18% уложились в бюджет 100-200 тысяч рублей, 5% понадобилось больше.

У 56% потраченная сумма уложилась в ожидания. Остальные израсходовали больше запланированного.

40% уезжали на неделю, 17% на пять дней, 14% на два дня, 10% на 8-10 дней и 4% смогли выбраться на больший промежуток времени.

68% путешествовали по России, остальные отправились за границу.

В опросе участвовали 1890 человек.

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