Первые 960 доз вакцины против коронавируса для подростков поступили в Удмуртию

До конца недели партию распределят по детским поликлиникам республики. Фото: Сергей Грачев

Сегодня, 24 января, в Удмуртию поступили первые 9609 доз вакцины против коронавируса «Спутник М», предназначенной для подростков в возрасте 12-17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Отмечается, что до конца недели партию распределят по детским поликлиникам республики.

«От жителей Удмуртии уже поступают запросы в медицинские учреждения о наличии вакцин от новой коронавирусной инфекции для подростков. Вакцинация для этой категории проводится добровольно, по заявительному принципу – родители или официальные представители ребенка должны написать соответствующее заявление, а также предоставить письменное согласие. В случае, если ребенку уже исполнилось 15 лет, согласие он должен подписывать самостоятельно», - напомнила главный внештатный специалист - педиатр Минздрава Удмуртии Наталья Ермолаева.

Напомним, поставить прививку ребенку можно в детской поликлинике по месту жительства, предварительно записавшись в регистратуре. Перед вакцинацией ребенок должен пройти обязательный осмотр у врача-педиатра.

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