Главные новости коронавируса за неделю в Удмуртии: наступление «омикрона», 635 заболевших и призыв к удаленной работе

Недельная сводка по коронавирусу. Фото: архив

Коронавирус продолжает лютовать: «омикрон» добрался до Удмуртии, статистика сообщает о сотнях заболевших жителей республики в сутки. Подробнее о последних ковидных фактах расскажет «Комсомолка».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

2883 новых случая за семь дней

Именно у стольких человек на 24 января 2022 года подтвержден коронавирус. Еще две недели назад эта цифра была в четыре раза меньше – только 621 новый случай.

Рекорд по заболеваемости за сутки

За последние три дня было зарегистрировано максимальное количество заболевших. 22 января – 418 человек, 23 января – 570, а на утро 24 января – 635!

21 летальный исход

21 человек с подтвержденным коронавирусом, к сожалению, скончался. По официальным данным, в Удмуртии зафиксировано уже 3478 летальных случаев.

Помните: «омикрон» крайне заразен, хоть и протекает в более легкой форме. Фото: архив

Приход «омикрона»

20 января были обнаружены первые заболевшие новым штаммом коронавируса – «омикроном». Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о 15 инфицированных.

Положительный результат после полного курса вакцинации

Коронавирус подтвердился у 2259 человек в Удмуртии. Все эти люди прошли полный курс вакцинации от Covid-19.

«Спутник» против «омикрона»

Российско-итальянское исследование показало, что уровень нейтрализующих антител к «омикрону» у привитых «Спутником» вдвое выше, чем у вакцинированных «Пфайзером».

ОТВЕЧАЕМ НА ТРИ НАСУЩНЫХ ВОПРОСА О КОВИДЕ

Пик придется на февраль?

Минздрав Удмуртии уже предположил, что пик заболеваемости «омикроном» в республике стоит ждать в первой половине февраля.

Удаленка вернется?

В связи с ростом заболеваемости и появлением нового штамма в Удмуртии усилят контроль за соблюдением всех санитарных мер. В Ижевске был проведен рейд, в ходе которого было составлено три протокола за нарушение масочного режима.

Кроме этого, Госдума призвала работодателей перевести сотрудников на удаленку.

А где нужен QR-код?

Коронавирус не отступает, и многие общественные места строго относятся к мерам безопасности своих посетителей. Ранее мы рассказывали, как ижевчане относятся к QR-кодам (кьюар).

Берегите себя и не болейте!

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