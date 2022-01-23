9 человек спасли при пожаре на улице Авангардной в Ижевске

В ходе спасательной операции было эвакуировано 45 человек, в том числе 9 детей. Фото: МЧС по УР

Вечером 23 января на 4-м этаже дома №10 по улице Авангардной в Ижевске загорелась квартира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Фото: МЧС по УР

«К прибытию пожарно-спасательных подразделений (через 3 минуты с момента поступления информации) из окна 4 этажа шел густой черный дым», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные сформировали звенья газодымозащитной службы, направленные на спасение людей и на тушение пожара.

В ходе разведки было установлено, что коридоры на 4 и 5 этажах были задымлены, и люди не могли самостоятельно их покинуть. Со стороны улицы была установлена пожарная автолестница.

В ходе спасательной операции было эвакуировано 45 человек, в том числе 9 детей.

«В том числе, силами пожарно-спасательных подразделений с помощью спасательных устройств были спасены 9 человек, из них 3 детей. К счастью, никто не пострадал», - сообщили в ведомстве.

Возгорание ликвидировали через 20 минут с момента прибытия. Его площадь составила 15 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались силы и средства УТП РСЧС в количестве 59 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС - 44 человека личного состава и 13 единиц техники.

Причины произошедшего устанавливаются.

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