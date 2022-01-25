616 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

Летальных случаев не зафиксировано. Фото: pixabay.com

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 25 января в республике выявлено 616 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 65 детей до 14 лет, 38 граждан старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировано 84 человека.

«С учетом особенностей течения заболевания при распространяющемся варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем», - отметили в оперштабе.

В связи с легким течением болезни в поликлиниках находятся 5 193 человека.

Летальных случаев нет.

373 человека выздоровели, их выписали из больницы.

За последние сутки в республике проведено 4 674 теста на коронавирус.

479 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. 109 - в тяжелом состоянии, из них 21 человек – на аппарате искусственной вентиляции легких.

Всего на 25 января в Удмуртии зарегистрировано 83 737 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 74 070 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 478 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 682 034 жителя Удмуртии. Из них 534 226 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получил 117 231 человек.

Жителей республики призывают к соблюдению масочного режима и не забывать о необходимости вакцинации и ревакцинации.

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