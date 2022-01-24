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Происшествия24 января 2022 11:21

54-летний мужчина погиб при пожаре в Удмуртии

Предварительная причина возгорания – курение в нетрезвом состоянии
Дмитрий Коренев
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Проводится доследственная проверка. Фото: СУ СКР по УР

Проводится доследственная проверка. Фото: СУ СКР по УР

В Шарканском районе Удмуртии проводится доследственная проверка по факту пожара в жилом доме, в результате которого погиб 54-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, возгорание произошло 21 января около 19:00.

«Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Опрашиваются соседи и родственники погибшего. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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