54-летний мужчина погиб при пожаре в Удмуртии

Проводится доследственная проверка. Фото: СУ СКР по УР

В Шарканском районе Удмуртии проводится доследственная проверка по факту пожара в жилом доме, в результате которого погиб 54-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, возгорание произошло 21 января около 19:00.

«Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Опрашиваются соседи и родственники погибшего. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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