В Госдуме предложили возродить систему профраспределения выпускников вузов и ссузов

Отмечается, что сейчас выпускник ссуза или вуза фактически «оставлен один на один» с задачей трудоустройства. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил возродить советскую систему профраспределения выпускников вузов и ссузов, обучающихся на бюджете, а также учредить систему доучебной профориентации абитуриентов и старшеклассников. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо Милонова на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова и министра образования и науки Валерия Фалькова.

«Имеет смысл не только вернуться к советскому опыту профраспределения выпускников вузов и иных бюджетных профессиональных учебных заведений, но и учредить систему доучебной профориентации для абитуриентов и школьников старших классов, находящихся в процессе выбора будущей профессии», — говорится в тексте обращения (цитата по RT).

Депутат напомнил, что эффективная программа профраспределения выпускников была свернута одновременно с распадом СССР. По его словам, сейчас выпускник ссуза или вуза фактически «оставлен один на один» с задачей трудоустройства.

По мнению парламентария, предлагаемые им меры помогли бы молодежи точнее определиться с будущей профессией, получить базовые навыки и представления о ней, а также получить гарантированное рабочее место после выпуска.

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