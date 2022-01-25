Рецидивистку в Удмуртии приговорили к 7 годам лишения свободы за убийство сожителя на глазах у ребенка

Женщина нанесла сожителю ему не менее 4 ударов ножом в шею. Фото: Константин Ившин

Ранее судимую 33-летнюю жительницу Кезского района Удмуртии признали виновной в убийстве сожителя. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Установлено, что 27 августа 2020 года подсудимая приехала в гости к своим детям и сожителю, с которыми после освобождения из мест не столь отдаленных проживала отдельно. В ходе совместного распития алкоголя мужчина и женщина поссорились. Женщина взяла нож, подошла к сожителю, который лежал на полу, и на глазах малолетней дочери нанесла ему не менее 4 ударов ножом в шею, от чего тот скончался.

«Учитывая данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие её наказание (в том числе наличие на иждивении двоих малолетних детей), и отягчающее обстоятельство (рецидив), суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

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