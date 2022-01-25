Организацией платных парковок в Ижевске займется «Центр цифровых компетенций»

Фото: Ильяс Бекмансуров

В столице Удмуртии создано муниципальное казенное учреждение «Центр цифровых компетенций», которое займется реализацией проекта по организации платных парковок. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на соответствующее постановление градоначальника Олега Бекмеметьева.

«Основной функцией нового учреждения станет реализация проекта «Единое парковочное пространство», а именно, эксплуатация оборудования и программного обеспечения, обустройство, техническое оснащение, обслуживание платных парковок, разработка схем их размещения», - говорится в сообщении.

Впрочем, в ведении нового МКУ будут находиться и другие проекты, связанные с «трансформацией городского хозяйства» - в частности, учреждение будет курировать создание Городского контакт-центра по обработке обращений ижевчан, а также сервис электронного голосования собственников жилья и систему электронных платежей ГорПлат.

Напомним, проект «Единое парковочное пространство», презентованный мэром Ижевска в конце ноября прошлого года, планируется реализовать в течение 5 лет. В рамках первого этапа в центре города должны появиться 1,5 тысячи платных парковочных мест с камерами фото- и видеофиксации. Оплата парковки будет проводиться через мобильное приложение. Поступающие в бюджет средства будут направлены на развитие пешеходной и велосипедной сетей, парковки, благоустройство жилищной зоны и муниципальных стоянок.

В городской администрации считают, что реализация проекта позволит снизить автотрафик в центре города, предоставить приоритет общественному транспорту, повысить скорость движения, избавить Ижевск от пробок, возникающих из-за припаркованных вдоль обочин автомобилей, и объединить уличные парковки в единую управляемую систему.

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