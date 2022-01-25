Бывший начальник отдела полиции в Удмуртии получил условный срок и штраф в 50 тысяч рублей за мошенничество

Обвиняемый нанес министерству ущерб в крупном размере. Фото: Сергей Грачев
Верховный суд Удмуртии вынес приговор экс-начальнику отдела полиции «Сюмсинское». Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.
Установлено, что обвиняемый незаконно получал компенсацию за аренду жилья, предоставляя в МВД заведомо ложные сведения, и тем самым нанес министерству ущерб в крупном размере.
«Обвиняемый вину не признал», — говорится в сообщении.
Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД.
Причастность обвиняемого к совершению преступления выявили сотрудники ФСБ и подразделения собственной безопасности регионального МВД.
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