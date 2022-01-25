Последние новости Ижевска на утро 25 января 2022 года: первая партия «детской» вакцины против коронавируса и выделенные полосы для общественного транспорта

Выделенные полосы могут появиться на участках пяти городских улиц. Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, любимый город! Сегодня вторник, 25 декабря. Ожидается переменная облачность, до -8°C. «Комсомолка» расскажет последние новости Ижевска на 25 января 2022 года:

Суточная заболеваемость ковидом продолжает бить рекорды

На утро 24 января в республике зафиксировали 635 заболевших коронавирусной инфекцией.

В Удмуртию приехала первая партия «детской» вакцины против коронавируса «Спутник М»

Фото: Сергей Грачев

960 доз вакцины, предназначенной для подростков 12-17 лет, распределят по детским поликлиникам до конца недели. Вакцинация этой возрастной категории проводится добровольно, по заявительному принципу.

Опубликован график вывоза снега с городских улиц с 24 по 27 января

Фото: архив КП в Ижевске

Дорожные службы Ижевска продолжают вывозить снег с городских улиц. На сайте муниципалитета появился график снегоуборочных работ, запланированных на ближайшие дни. Для качественной уборки жителей просят не оставлять автомобили на указанных участках.

На 5 улицах Ижевска может появиться «выделенка» для общественного транспорта

Главный автобусный перевозчик Ижевска АО «ИПОПАТ» предложил организовать выделенные полосы для общественного транспорта на участках пяти городских улиц. На улице Ленина «выделенку» могут организовать уже этой весной.

Юрий Шатунов пострелял из «мосинки» в тире музея Калашникова

Фото: Yuriy Shatunov FAN channel, youtube.com

Солист некогда популярной группы «Ласковый май» Юрий Шатунов посетил тир в музейно-выставочном комплексе им. М.Т. Калашникова. Артист пострелял по мишеням из «трехлинейки».

В Удмуртии ищут очевидцев наезда автомобиля на главреда медиагруппы «Центр»

Дорожная авария произошла в минувшую субботу, 22 января, около 18:25, на улице Малыгина в селе Дебесы. По словам пострадавшей, водитель белой отечественной легковушки сбил ее во время вечерней пробежки, после чего скрылся.

Хорошего вам дня!