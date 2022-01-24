Выделенные полосы для общественного транспорта предложили ввести на 5 улицах Ижевска

Выделенные полосы должны привести к сокращению интервалов между маршрутами. Фото: Сергей Грачев

Главный автобусный перевозчик Ижевска АО «ИПОПАТ» предложил организовать выделенные полосы для общественного транспорта на участках пяти городских улиц. Как сообщили в пресс-службе транспортной компании, это необходимо для «соблюдения интервала в движении автобусов и улучшения качества обслуживания пассажиров».

«ИПОПАТ» предлагает организовать «выделенку» на участке улицы Кирова от 30 Лет Победы до Горького, участке улицы Пушкинской от улицы Кирова до улицы 10 лет Октября, участке улицы Промышленной от Восточной через Орджоникидзе до пересечения с 40 лет Победы, участке улицы Удмуртской от Базисной до Кирова, и на участках улицы Ленина от 40 лет Победы до Орджоникидзе при движении в центр, от Орджоникидзе до Халтурина – из центра. На всех указанных участках предлагается установить время действия выделенных полос с 7.00 до 19.00.

Отмечается, что выделенные полосы на данных участках приведут к сокращению интервала между маршрутами, который увеличивается из-за пробок в часы-пик.

«На улице Ленина, где проходят автобусные маршруты №№ 40, 79, 28, 281, специальная полоса может появиться весной текущего года», - говорится в сообщении. В настоящее время предварительно одобрен тестовый запуск.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Главные новости коронавируса за неделю в Удмуртии: наступление «омикрона», 635 заболевших и призыв к удаленной работе

В Ижевске обсудили перспективы развития территории рядом с будущим зданием Арбитражного суда

Опубликован график вывоза снега с улиц Ижевска с 24 по 27 января

Криминальные новости Ижевска за неделю: учитель танцев - педофил и штраф взяткодателю по делу Ястреба