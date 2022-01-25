Суд обязал администрацию Ижевска организовать островок безопасности на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября

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В прокуратуру Индустриального района Ижевска обратился местный житель, обеспокоенный небезопасностью пешеходного перехода на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской (со стороны улицы Пушкинской). Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, прокурорская проверка с участием сотрудников ГИБДД подтвердила, что на данном переходе отсутствует островок безопасности.

«По результатам проверки прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о возложении на Администрацию МО «Город Ижевск» обязанности приведения автомобильной дороги в нормативное состояние», - говорится в сообщении ведомства.

Суд удовлетворил иск прокурора и обязал городскую администрацию привести дорогу в соответствие с требованиями ГОСТа.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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