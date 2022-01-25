Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 января 2022 13:47

В Ижевске подросток и девушка предстанут перед судом за торговлю наркотиками

Их задержали при попытке сбыта наркотиков на улице Тимирязева
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Парочку задержали при попытке сбыть крупную партию наркотиков на улице Тимирязева. Фото: архив КП

Парочку задержали при попытке сбыть крупную партию наркотиков на улице Тимирязева. Фото: архив КП

В Ижевске 17-летнего жителя Сарапула и его 18-летнюю знакомую будут судить по обвинению в четырех эпизодах покушения на сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

«Следствием установлено, что обвиняемый - студент одного из учебных заведений г. Сарапула и его нигде не работающая знакомая с июля по 21 сентября 2021 года совместно занимались распространением наркотических средств, раскладывая их в тайниках на территории г. Сарапула и г. Ижевска», - говорится в сообщении.

Парочку задержали при попытке сбыть крупную партию наркотиков на улице Тимирязева.

По информации региональной прокуратуры, в ходе личных досмотров и при осмотре тайников было изъято 60 свертков наркотических веществ.

Оба фигуранта полностью признали вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Управляющую компанию в Ижевске оштрафовали на 200 тысяч рублей за вспышку коронавируса среди сотрудников

Суд обязал администрацию Ижевска привести в порядок пешеходный переход на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября

Бывший начальник отдела полиции в Удмуртии получил условный срок и штраф в 50 тысяч рублей за мошенничество