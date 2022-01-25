В Ижевске подросток и девушка предстанут перед судом за торговлю наркотиками

Парочку задержали при попытке сбыть крупную партию наркотиков на улице Тимирязева. Фото: архив КП

В Ижевске 17-летнего жителя Сарапула и его 18-летнюю знакомую будут судить по обвинению в четырех эпизодах покушения на сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

«Следствием установлено, что обвиняемый - студент одного из учебных заведений г. Сарапула и его нигде не работающая знакомая с июля по 21 сентября 2021 года совместно занимались распространением наркотических средств, раскладывая их в тайниках на территории г. Сарапула и г. Ижевска», - говорится в сообщении.

Парочку задержали при попытке сбыть крупную партию наркотиков на улице Тимирязева.

По информации региональной прокуратуры, в ходе личных досмотров и при осмотре тайников было изъято 60 свертков наркотических веществ.

Оба фигуранта полностью признали вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

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