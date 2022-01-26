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Общество26 января 2022 2:35

До -13 °С и без осадков ожидается днем в Ижевске 26 января

Рассказываем о погоде на день
Шутова Ирина
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Будьте внимательны на дорогах. Фото: pixabay.com

Будьте внимательны на дорогах. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 26 января. Рассказываем о погоде на день. Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем -11…-13 °С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит -16…-18 °С. Осадков также не ожидается. На дорогах возможна гололедица и снежные накаты.

Хорошего вам дня!

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