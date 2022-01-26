Выбежавшего на дорогу 7-летнего мальчика сбили в Ижевске

За рулем находилась 39-летняя женщина. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 25 января, около 12:30, напротив дома №6 на улице Кунгурцева в Ижевске произошло ДТП с пострадавшим ребенком. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 39-летняя женщина за рулем автомобиля «Субару» сбила 7-летнего мальчика, неожиданно выбежавшего на проезжую часть. Авария попала на камеру видеонаблюдения.

«В результате ДТП ребенок получил травмы с оказанием разовой медицинской помощи», – сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает родителям об их ответственности за поведение, жизнь и здоровье ребенка на дороге.

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