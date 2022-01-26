Последние новости Ижевска и России на утро 26 января 2022 года: рост заболеваемости ОРВИ, ДТП с трамваем и Алина Загитова играет на баяне на малой родине

Фото: Екатерина Морозова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 26 января. Рассказываем о погоде на день. Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем -11…-13 °С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

А пока вы настраиваетесь на новый рабочий день, предлагаем вам вспомнить последние новости вчерашнего дня.

Подросток и девушка предстанут перед судом за торговлю наркотиками

Парочку задержали при попытке сбыть крупную партию наркотиков на улице Тимирязева. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Тело женщины ищут до сих пор

Мать двоих детей, бывшая майор юстиции, прыгнула в необорудованную прорубь во время крещенских купаний. Семья впервые рассказала, что во время крещенский купаний заставило прыгнуть женщину-офицера в прорубь в Ленобласти

Островок безопасности на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября

В прокуратуру Индустриального района Ижевска обратился местный житель, обеспокоенный небезопасностью пешеходного перехода на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской. Суд удовлетворил иск прокурора и обязал городскую администрацию привести дорогу в соответствие с требованиями ГОСТа.

Алина Загитова сыграла на баяне в Ижевске

Девушка приехала погостить к бабушке и дедушке на малую родину.

Фото: instagram.com/azagitova/

Более 12 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

За неделю с 17 по 23 января острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 12 176 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

7 лет лишения свободы за убийство сожителя на глазах у ребенка

Ранее судимую 33-летнюю жительницу Кезского района Удмуртии признали виновной в убийстве сожителя.

ДТП с трамваем и «Десяткой»

Машина с беременной пассажиркой столкнулась с трамваем на улице Халтурина в Ижевске.

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