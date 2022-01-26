Двоих сотрудников дорожно-ремонтного предприятия в Ижевске осудят за кражу почти 155 тонн асфальтовой крошки

Мужчины не признают свою вину. Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске перед судом предстанут 40-летний и 49-летний начальники двух участков МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» («ДРЭУ»). Их обвиняют в хищении материалов при ремонте участка городской дороги.

По данным следствия, в мае 2021 года обвиняемые руководили ремонтом дорожного полотна на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября. В период ремонтных работ они украли 154,8 тонн асфальтовой крошки, причинив городу ущерб в размере 63 158 рублей. Похищенную крошку мужчины продали, а вырученные деньги присвоили.

«Обвиняемые не признали вину в совершенном преступлении, однако она доказана комплексом собранных следствием доказательств, в том числе протоколами осмотра места происшествия, допросов свидетелей, включая представителей городской администрации и управления имущественных отношений города», - отмечают в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии.

В рамках расследования был проведен следственный эксперимент для установления точного объема похищенной крошки, изъята и исследована финансово-хозяйственная документация в организации - заказчике ремонтных работ.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

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