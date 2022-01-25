На двух перекрестках региональных трасс в Удмуртии установят новое освещение

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В 2022 году в Удмуртии по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) установят освещение на двух региональных дорожных объектах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«В практике многих стран такой подход как контракты жизненного цикла успешно и обширно применяется длительное время. Ежегодно у нас в работе есть объекты, которые подрядчик отрабатывает на таких условиях. КЖЦ - это выгодно как для подрядчика, так и для заказчика. В итоге, мы получаем качественное выполнение работ, которые сразу продуманы с точки зрения эксплуатации объекта. То есть подрядчик не просто выполняет проект, монтаж объекта, но и обязуется содержать его в должном состоянии в течение нескольких последующих лет, весь гарантийный срок», - пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

В текущем году по КЖЦ будут освещены участки на перекрестках дорог Завьялово – Гольяны и Объездная Глазова – Глазов-Юкаменск. Протяженность каждого участка составляет 400 метров.

Все работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

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