Сотрудника вуза в Ижевске осудили за мошенничество с поставкой компьютеров на 970 тысяч рублей

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В Ижевске вынесен судебный приговор бывшему заму начальника Управления централизованного материально-технического обеспечения Ижевского государственного технического университета. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии, 34-летний мужчина обвинялся в мошенничестве с использованием служебного положения.

Установлено, что он договорился о поставке в ИжГТУ компьютерной техники с оформлением договоров и оплатой за счет вуза на сумму более 970 тысяч рублей.

«При этом обвиняемый фактически не намеревался заключать договоры и исполнять обязательства по их оплате», – говорится в сообщении.

Поставленную технику мужчина похитил и распорядился ею «по собственному усмотрению».

Свою вину осужденный признал. Суд приговорил его к штрафу в размере 120 000 рублей. Из университета мужчину уволили.

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