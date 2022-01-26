Сотрудника вуза в Ижевске осудили за мошенничество с поставкой компьютеров на 970 тысяч рублей

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В Ижевске вынесен судебный приговор бывшему заму начальника Управления централизованного материально-технического обеспечения Ижевского государственного технического университета. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии, 34-летний мужчина обвинялся в мошенничестве с использованием служебного положения.
Установлено, что он договорился о поставке в ИжГТУ компьютерной техники с оформлением договоров и оплатой за счет вуза на сумму более 970 тысяч рублей.
«При этом обвиняемый фактически не намеревался заключать договоры и исполнять обязательства по их оплате», – говорится в сообщении.
Поставленную технику мужчина похитил и распорядился ею «по собственному усмотрению».
Свою вину осужденный признал. Суд приговорил его к штрафу в размере 120 000 рублей. Из университета мужчину уволили.
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