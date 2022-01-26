70 свертков с наркотиками изъяли у двоих жителей Ижевска

Задержанные пояснили правоохранителям, что являются закладчиками интернет-магазина. Фото: УМВД России по Удмуртии

В частном секторе Ленинского района Ижевска задержаны два ранее судимых местных жителя 1985 и 1995 г.р. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, мужчин подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ).

«В ходе личного досмотра, а также осмотра салона их автомобиля, полицейские обнаружили 70 свертков, в которых, согласно проведенным исследованиям, находилось наркотическое средство синтетического происхождения», - говорится в сообщении.

Задержанные пояснили правоохранителям, что являются закладчиками интернет-магазина. Наркотики они забрали из тайника в лесополосе на Якшур-Бодьинском тракте и планировали сбыть на территории Ижевска.

Подозреваемых поместили в СИЗО. Каждому грозит до 20 лет лишения свободы.

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