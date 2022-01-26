Бухгалтера в Ижевске подозревают в хищении у предпринимателей более 7 млн рублей

Фото: архив КП в Ижевске

40-летнюю жительницу Ижевска задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«По версии следствия, подозреваемая, являясь бухгалтером торгового предприятия, заключала с организациями и индивидуальными предпринимателями договоры на поставку оборудования. В последующем условия договоров злоумышленница не исполняла, полученные от организаций денежные средства переводила на счета подконтрольных ей фирм», - говорится в сообщении.

Выявлено 7 фактов мошеннических действий. Общий ущерб, причиненный предпринимателям и организациям, превысил 7 000 000 рублей. За данные преступления женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливается ее причастность к совершению других преступных деяний.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

70 свертков с наркотиками изъяли у двоих жителей Ижевска

Сотрудника вуза в Ижевске осудили за мошенничество с поставкой компьютеров на 970 тысяч рублей

Двоих сотрудников дорожно-ремонтного предприятия в Ижевске осудят за кражу почти 155 тонн асфальтовой крошки