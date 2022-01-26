Травматология на улице Краева в Ижевске переедет 31 января

Ремонт 80-летнего здания был признан нецелесообразным из-за его ветхости. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Удмуртии

С 1 февраля травматолого-ортопедическая поликлиника на улице Краева, 37А в Ижевске переедет в здание поликлиники Городской клинической больницы №6 (улица Труда, 1). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал переезд поликлиники еще декабре 2020 года. Ремонт 80-летнего здания был признан нецелесообразным из-за его ветхости. В конце мая 2021 года стало известно, что травматология переедет в здание ГКБ №6.

«Специально для размещения травмполиклиники в ГКБ №6 провели ремонт помещений, закупили новое оборудование более чем на 31 млн рублей. Отделение оснащено двумя новыми цифровыми рентген-аппаратами, которые позволят быстрее и эффективнее проводить диагностику», - говорится в сообщении Минздрава.

По словам главврача ГКБ №6 Надежды Вдовиной, экстренный и плановый приемы в травмполиклинике будут разделены.

«Экстренный прием будет вестись в помещениях первого этажа стационара ГКБ №6 на площади 290 кв. метров – тут оборудованы два кабинета экстренного приема, антирабический кабинет и рентген - кабинет. Плановый приём расположится в помещениях первого этажа поликлиники, здесь на площади 520 кв. метров оборудовано 4 кабинета планового приема, рентген-диагностика и кабинеты лечебной физкультуры и физиолечения», - рассказала она.

Прием будут вести 10 врачей-травматологов, 22 сотрудника среднего медперсонала и 12 – младшего. Отмечается, что почти все медики перешли сюда из старой травматологии.

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