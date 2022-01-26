Опубликован график вывоза снега с улиц Ижевска с 26 по 28 января

Для качественной уборки снега жителей просят не парковать машины на указанных участках. Фото: Сергей Грачев

Дорожные службы Ижевска продолжают убирать снег с городских улиц. На сайте муниципалитета появился график снегоуборочных работ, запланированных на ближайшие дни.

Так, в ночь с 26 на 27 января техника будет работать на следующих участках:

- вдоль улицы Совхозной;

- вдоль улицы Первомайской;

- вдоль улицы Орджоникидзе;

- улица Ленина (от улицы Халтурина до улицы 40 лет Победы);

- перекресток улиц Ленина и 40 лет Победы;

- улица Ленина (от улицы Удмуртской до улицы Коммунаров);

- улица Удмуртская (от улицы Майской до улицы Кирова);

- вдоль улицы М. Горького;

- улица Песочная (от улицы Кирова до улицы 7-й Подлесной);

- улица Тракторная;

- улица Азина;

- улица Баранова;

- улица Гагарина;

- улица Рупасова;

- шлюзовой проезд вдоль ул. Автозаводской.

Днем 27 января:

- внутриквартальный проезд от школы №87 до улицы Удмуртской;

- вдоль улицы Саратовской.

В ночь с 27 на 28 января:

- внутриквартальный проезд у детского сада № 152 (Воткинское шоссе, 138).

В ночь с 28 на 29 января

- улица К. Маркса (в границах ул. 10 лет Октября и пер. Северный);

- улица М. Горького (в границах ул. 10 лет Октября и пер. Северный).

Для качественной уборки снега жителей просят не парковать машины на указанных участках.

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