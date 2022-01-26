Опубликован график вывоза снега с улиц Ижевска с 26 по 28 января

Для качественной уборки снега жителей просят не парковать машины на указанных участках. Фото: Сергей Грачев
Дорожные службы Ижевска продолжают убирать снег с городских улиц. На сайте муниципалитета появился график снегоуборочных работ, запланированных на ближайшие дни.
Так, в ночь с 26 на 27 января техника будет работать на следующих участках:
- вдоль улицы Совхозной;
- вдоль улицы Первомайской;
- вдоль улицы Орджоникидзе;
- улица Ленина (от улицы Халтурина до улицы 40 лет Победы);
- перекресток улиц Ленина и 40 лет Победы;
- улица Ленина (от улицы Удмуртской до улицы Коммунаров);
- улица Удмуртская (от улицы Майской до улицы Кирова);
- вдоль улицы М. Горького;
- улица Песочная (от улицы Кирова до улицы 7-й Подлесной);
- улица Тракторная;
- улица Азина;
- улица Баранова;
- улица Гагарина;
- улица Рупасова;
- шлюзовой проезд вдоль ул. Автозаводской.
Днем 27 января:
- внутриквартальный проезд от школы №87 до улицы Удмуртской;
- вдоль улицы Саратовской.
В ночь с 27 на 28 января:
- внутриквартальный проезд у детского сада № 152 (Воткинское шоссе, 138).
В ночь с 28 на 29 января
- улица К. Маркса (в границах ул. 10 лет Октября и пер. Северный);
- улица М. Горького (в границах ул. 10 лет Октября и пер. Северный).
Для качественной уборки снега жителей просят не парковать машины на указанных участках.
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