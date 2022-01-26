Инициативное бюджетирование, замена лифтов и утепление дома: какие программы действуют в сфере ЖКХ в 2022 году

Сделать дом теплее можно при помощи энергоэффективного капремонта Фото: Архив «КП» в Ижевске

Ремонт любого дома, а уж тем более многоквартирного, требует немалых финансовых вложений. Однако если грамотно воспользоваться предлагаемой помощью от государства, то часть финансовой нагрузки собственников можно будет снять. К примеру, получить субсидии на некоторые виды работ. Подробно расскажем о реальных возможностях для жителей.

ЗАМЕНА ЛИФТОВ

Отслужившие свой срок лифты меняют в рамках капитального ремонта дома, на средства собранных взносов. Однако часть суммы можно вернуть по республиканской программе, позволяющей компенсировать 20 % от общих затрат. Подробно о программе мы писали в нашем материале.

Алгоритм действий собственников в этом случае следующий:

– провести общедомовое собрание и принять решение о замене лифта (должно быть набрано не менее 2/3 голосов от общего числа собственников);

– подать заявку в Минстрой Удмуртии (это делает подрядная организация).

Отметим, что первый этап приема заявок уже идет и продлится до 17 февраля 2022 года. Прием заявок будет вестись и в дальнейшем, информацию можно найти на сайте Минстроя республики.

Ижевчане могут заменить подъемник по программе, где компенсируют 20 % Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Главное, чтобы подрядная организация была включена в реестр квалифицированных подрядных организаций, которые ведет Минстрой Удмуртии. Потому что были случаи, когда люди рассчитывали на субсидии, а в итоге оказывалось, что из-за этого дом их получить не может», – обращает внимание Александр Евсеев, председатель Объединения советов домов Удмуртии.

Поиском подрядной организации по замене лифтов занимается Фонд капитального ремонта (если взносы копятся в «общем котле») или управляющая организация и ТСЖ. Есть специальный реестр с добросовестными и специализированными подрядчиками.

УТЕПЛЯЕМ ДОМ

Это одно из мероприятий программы энергоэффективного капремонта. Она действует уже несколько лет и позволяет экономить на теплоснабжении дома. Кроме этого, к примеру, можно было установить систему погодного регулирования, которая не допускает «перетопы». Благодаря умным решениям жители экономили на платежках и возвращали до 80 % расходов субсидиями. К сожалению, данная программа сейчас не работает по причине отсутствия средств.

«Готовить заявки и пытаться посчитать, сколько получится сэкономить, можно, если вдруг программа снова начнет действовать. Но делать энергоэффективный капремонт стоит и без субсидий, потому что эти вложения вернутся в виде экономии на коммунальных услугах», – поясняет Александр Евсеев.

При энергоэффективном капремонте меньше ресурсов тратится на обогрев, а значит, и плата за отопление уменьшается – больше не придется греться только за счет теплой одежды и горячего чая Фото: Архив «КП» в Ижевске

Если взносы на капитальный ремонт аккумулируются на спецсчете и в доме установлены общедомовые приборы учета, то провести энергоэффективные работы можно в любое время по решению собственников. Главное, чтобы средств хватило.

Если средства в общем котле Фонда капремонта, то провести энергоэффективный ремонт в рамках этой программы не получится. Но выход все же есть: можно собрать дополнительные средства с собственников. Для этого необходимо провести общедомовое собрание, принять решение о проведении работ и сборе средств на него. Устанавливается размер взноса конкретно на этот вид ремонта, и впоследствии в квитанциях появится отдельная строка.

Решить вопрос можно также взяв кредит или найдя подрядчика, который проведет работы в рассрочку.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 2022 ГОДА

Это одна из самых популярных программ. В ее рамках можно, к примеру, благоустроить двор, оборудовать детскую площадку, организовать парковку или установить инвентарь для воркаута. Единственное условие – территория, где все это планируется, должна быть в муниципальной собственности. Уточнить эту информацию можно с помощью публичной кадастровой карты.

На реализацию проекта с помощью программы можно получить сумму до 1 миллиона рублей из бюджета. Отметим, что вклад населения должен составлять не менее 15 %, еще 15 % – это деньги спонсоров, которых нужно найти самим. А вот остальное поступит из бюджета. Заявка отправляется на конкурс через Управление финансов администрации Ижевска по почте main@finans.izh.ru.

С помощью программы можно получить сумму до 1 миллиона рублей из бюджета на благоустройство двора и другого Фото: Архив «КП» в Ижевске

Для того чтобы реализовать проект в рамках инициативного бюджетирования, нужно:

– выяснить, что территория муниципальная;

– найти команду единомышленников и с ними решить, каким будет двор или площадка;

– постараться найти спонсоров среди предприятий и организаций города (особенно обратите внимание на те, которые работают в помещениях вашего дома);

– подготовить конкурсную заявку и обратиться в Управление финансов администрации Ижевска;

– предусмотреть и трудовой вклад жителей (к примеру, проведение субботника на данной территории, уборки мусора и т.д.) – это позволит получить дополнительные баллы в конкурсном отборе программы.

Бланки необходимых документов и более подробную информацию можно найти здесь.

Заявки на 2022 год начали принимать еще в августе. Но уже сейчас можно начинать готовиться к 2023 году.

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