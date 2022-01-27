Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 4:20

Кругом мусор и бардак: прокуратура разобралась с площадкой для ТБО в Кизнерском районе Удмуртии

Все выявленные нарушения уже устранены
Наталья Зиятдинова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Площадкой для контейнеров место сбора мусора назвать было нельзя

Площадкой для контейнеров место сбора мусора назвать было нельзя

Фото: Архив КП

В деревне Синяр-Бодья Кизнерского района место для накопления мусора расположено на одной из улиц, но площадкой для контейнеров назвать ее было крайне трудно.

Площадка выглядела так: участок земли без ограждения, асфальтового или бетонного покрытия, на котором ютятся два деревянных контейнера. Причем у самих, так называемых, мусорных баков вместо четырех почему-то лишь три стенки.

«По результатам проверки прокурором в адрес Главы муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в прокуратуре Удмуртии.

Также в надзорном органе отметили, что в настоящее время все нарушения устранены. Появилась нормальная площадка, на которой стоят правильные мусорные контейнеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Единые правила размещения граффити предложили разработать в России

70 свертков с наркотиками изъяли у двоих жителей Ижевска