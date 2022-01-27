Кругом мусор и бардак: прокуратура разобралась с площадкой для ТБО в Кизнерском районе Удмуртии

Площадкой для контейнеров место сбора мусора назвать было нельзя Фото: Архив КП

В деревне Синяр-Бодья Кизнерского района место для накопления мусора расположено на одной из улиц, но площадкой для контейнеров назвать ее было крайне трудно.

Площадка выглядела так: участок земли без ограждения, асфальтового или бетонного покрытия, на котором ютятся два деревянных контейнера. Причем у самих, так называемых, мусорных баков вместо четырех почему-то лишь три стенки.

«По результатам проверки прокурором в адрес Главы муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в прокуратуре Удмуртии.

Также в надзорном органе отметили, что в настоящее время все нарушения устранены. Появилась нормальная площадка, на которой стоят правильные мусорные контейнеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Единые правила размещения граффити предложили разработать в России

70 свертков с наркотиками изъяли у двоих жителей Ижевска