Единые правила размещения граффити предложили разработать в России

Фото: Сергей Грачев

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести единые правила размещения граффити, стрит-арта и иных объектов уличного искусства в российских городах. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение Крупника, направленное в Минкульт.

«Надо отметить, мы хотим не только установить санкции за вандализм, но и дать уличным художникам понятные и доступные правила творчества», — рассказал он RT.

Депутат считает, что Минкульт способен ««оценить, усовершенствовать и распространить позитивный опыт регулирования этой сферы по всей стране», и выразил сожаление, что в России до сих пор нет системного и универсального рецепта по наведению порядка в сфере граффити.

«В данной связи прошу вас оценить идею о создании единых правил размещения и создания граффити, стрит-арта и иных объектов уличного искусства в городах нашей страны», — говорится в тексте обращения.

По мнению Крупника, помимо всего прочего такой шаг подстегнет российских художников к активному самовыражению и поспособствует появлению новых туристических направлений.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевское граффити вошло в пятерку лучших на фестивале «ФормАрт»

Фотофакт: граффити с котятами на стене молодежного клуба в Ижевске

10 красивых фотографий с открытия храма святой мученицы Татианы в Ижевске

Фотофакт: граффити с Елизаветой Туктамышевой появилось на стене ЦТП в Удмуртии